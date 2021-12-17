Президиум Союза музеев России одобрил установку памятника Анне Зеленовой в Павловске

Сейчас идет отливка скульптуры.

Президиум Союза музеев России одобрил установку памятнику бывшему директору государственного музея-заповедника "Павловск" Анне Зеленовой. Информация об этом была опубликована на сайте Союза.

Накануне, 16 марта, президиум Союза музеев России под руководством директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского провел заседание.

С инициативой установки выступила Общественная организация "Красивый Павловск" и ГМЗ "Павловск". Памятник должен появиться в Павловске в сквере на Садовой улице, между Березовой и Госпитальной улицами. Высота скульптуры составит 2 метра. На данный момент выбран гранит для постамента и заказан гранитный блок. Бронзовая фигура находится в процессе сборки.

Союзу нужно будет организовать сбор добровольных взносов и пожертвований на установку памятника, а также проконтролировать их целевое использование. По информации, актуальной на конец января, на отливку памятника требуется 954 тысячи рублей.

Анна Зеленова возглавляла ГМЗ "Павловск" с 1941 года по 1979-й. Она организовывала эвакуацию и тайное захоронение наиболее ценной части музейных фондов. Во время блокады она продолжала работу по сохранению и систематизации музейных ценностей. В Павловск Анна Зеленова вернулась 5 февраля 1944 года. Благодаря Анне Зеленовой к 1978 году ГМЗ удалось восстановить из руин.

Фото: ВКонтакте / Красивый Павловск