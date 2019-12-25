Памятник искусствоведу Анне Зеленовой установят в Павловске

Образ Зеленовой появится в сквере перед конюшнями Образцового кавалерийского полка.

В Павловске установят памятник искусствоведу Анне Зеленовой. Во время Великой Отечественной войны она эвакуировала экспонаты Павловского дворца-музея, что позволило сохранить коллекцию. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Образ Зеленовой появится в сквере перед конюшнями Образцового кавалерийского полка. Работы по его установке должны завершиться до 31 мая.

Анна Зеленова стала директором Павловского дворца-музея в 1941 году. Также она во время блокады организовывала лекции и выставки для ленинградцев.

На прошлой неделе на Московской площади от зимней грязи отмыли памятник Ленину.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга