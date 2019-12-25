Администрация Петербурга передала Музею городской скульптуры помещение в переулке Джамбула

Передачу помещения согласовали 18 декабря.

Смольный передал помещение в переулке Джамбула Музею городской скульптуры, рассказали в пресс-службе городского комитета по культуре.

Передача, ставшая частью развития музейной деятельности, была согласована в минувшую пятницу. Отметим, что речь идет о помещении, которое располагается в доме № 19А в переулке Джамбула. Помещение отремонтируют и оборудуют для хранения музейных предметов. Со второго этажа Благовещенской усыпальницы вещи музея перенесут на уже имеющихся в распоряжении площади.

Ранее мы писали, что второй этаж Благовещенской церкви планируют передать РПЦ к концу следующего года.

Фото: пресс-служба Смольного