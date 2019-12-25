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Администрация Петербурга передала Музею городской скульптуры помещение в переулке Джамбула
Сегодня, 21:00
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smirenny

Администрация Петербурга передала Музею городской скульптуры помещение в переулке Джамбула

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Передачу помещения согласовали 18 декабря.

Смольный передал помещение в переулке Джамбула Музею городской скульптуры, рассказали в пресс-службе городского комитета по культуре. 

Передача, ставшая частью  развития музейной деятельности, была согласована в минувшую пятницу. Отметим, что речь идет о помещении, которое располагается в доме № 19А в переулке Джамбула. Помещение отремонтируют и оборудуют для хранения музейных предметов. Со второго этажа Благовещенской усыпальницы вещи музея перенесут на уже имеющихся в распоряжении площади.

Ранее мы писали, что второй этаж Благовещенской церкви планируют передать РПЦ к концу следующего года.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: музей городской скульптуры, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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