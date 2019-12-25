Второй этаж Благовещенской церкви планируют передать РПЦ к концу следующего года

Надежду выразил епископ Кронштадтский Назарий.

В понедельник, 21 декабря, епископ Кронштадтский Назарий в рамках пресс-конференции ТАСС заявил, что к концу 2021 года РПЦ проведет божественную литургию в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры.

Однако, как отметил епископ, говорить о конретных сроках еще рано, учитывая, что процесс передачи церкви длится уже 24 года. Епископ надеется, что РПЦ получит не только второй этаж. Он уточнил, что есть прецеденты, когда церкви имеют в своём распоряжении музеи.

Смольный может передать РПЦ квартиры на Октябрьской набережной.

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