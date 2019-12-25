Смольный может передать РПЦ квартиры на Октябрьской набережной

В РПЦ считают, что территория ранее принадлежала церкви.

Русской Православной Церкви могут передать в собственность семь квартир на Октябрьской набережной. Они расположены рядом с Троицкой церковью. В некоторых квартирах сейчас проживают люди. Информация об этом содержится на сайте Смольного, документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Речь идет о доме №16, литера А и доме №20, корпус 1, литера А. В пяти из семи квартирах проживают люди, всего ― 18 человек. Им должны будут предоставить новое жилье до 1 июня 2022-го года. Контроль за исполнением этого возложен на вице-губернатора Евгения Елина.

Передать объекты РПЦ просил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Исторически там располагались киновии Александро-Невской лавры.

Ранее администрация Петербурга предложила Музею городской скульптуры убрать экспонаты из Благовещенской церкви.

Фото: "Храм Святой Живоначальной Троицы "Кулич и Пасха" / VK