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Смольный может передать РПЦ квартиры на Октябрьской набережной
Сегодня, 17:02
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nadezhda_sib

Смольный может передать РПЦ квартиры на Октябрьской набережной

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В РПЦ считают, что территория ранее принадлежала церкви.

Русской Православной Церкви могут передать в собственность семь квартир на Октябрьской набережной. Они расположены рядом с Троицкой церковью. В некоторых квартирах сейчас проживают люди. Информация об этом содержится на сайте Смольного, документ проходит антикоррупционную экспертизу. 

Речь идет о  доме №16, литера А и доме №20, корпус 1, литера А. В пяти из семи квартирах проживают люди, всего ― 18 человек. Им должны будут предоставить новое жилье до 1 июня 2022-го года. Контроль за исполнением этого возложен на вице-губернатора Евгения Елина.

Передать объекты РПЦ просил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Исторически там располагались киновии Александро-Невской лавры. 

Ранее администрация Петербурга предложила Музею городской скульптуры убрать экспонаты из Благовещенской церкви. 

Фото: "Храм Святой Живоначальной Троицы "Кулич и Пасха" / VK 

Теги: рпц, собственность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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