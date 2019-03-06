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Администрация Петербурга предложила Музею городской скульптуры убрать экспонаты из Благовещенской церкви
Сегодня, 20:44
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smirenny

Администрация Петербурга предложила Музею городской скульптуры убрать экспонаты из Благовещенской церкви

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В качестве альтернативного варианта предложили старый дом на Миргородской улице.

В четверг, 11 декабря, комитет имущественных отношений Петербурга предложил городскому музею скульптуры освободить второй этаж Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, где на данный момент располагается экспозиция "Знаки памяти". Об этом сообщил "Интерфакс".

Директор музея Владимир Тимофеев отметил, что для варианта перемещения экспозиции предложили одвал в старом доме на Миргородской улице. Он заявил, что на полу была вода, проникали туда для осмотра "через какой-то лаз". Там предлагают разместить экспозицию фамильных гербов и фрагментов с памятников со второго этажа Благовещенской церкви.

В пресс-службе комитета уточнили, что предложенный вариант на  Миргородской улице первый, далее будут рассмотрены и другие.

Ранее мы писали, что сенатор Кутепов прокомментировал возможность передать РПЦ помещения Музея городской скульптуры.

Фото: gmgs.ru

Теги: музей городской скульптуры, экспозиция знаки памяти
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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