Администрация Петербурга предложила Музею городской скульптуры убрать экспонаты из Благовещенской церкви

В качестве альтернативного варианта предложили старый дом на Миргородской улице.

В четверг, 11 декабря, комитет имущественных отношений Петербурга предложил городскому музею скульптуры освободить второй этаж Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, где на данный момент располагается экспозиция "Знаки памяти". Об этом сообщил "Интерфакс".

Директор музея Владимир Тимофеев отметил, что для варианта перемещения экспозиции предложили одвал в старом доме на Миргородской улице. Он заявил, что на полу была вода, проникали туда для осмотра "через какой-то лаз". Там предлагают разместить экспозицию фамильных гербов и фрагментов с памятников со второго этажа Благовещенской церкви.

В пресс-службе комитета уточнили, что предложенный вариант на Миргородской улице первый, далее будут рассмотрены и другие.

Ранее мы писали, что сенатор Кутепов прокомментировал возможность передать РПЦ помещения Музея городской скульптуры.

Фото: gmgs.ru