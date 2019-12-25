Сенатор Кутепов прокомментировал возможность передать РПЦ помещения Музея городской скульптуры

Официальная позиция пока не сформулирована.

В среду, 25 ноября, перед депутатами в Мариинском дворце выступил представитель городского ЗакСа в Совете Федерации Андрей Кутепов. Одним из вопросов, который был поднят, стала передача в собственность РПЦ помещений Музея городской скульптуры, передал корреспондент Piter.TV.

По словам сенатора, сформулировать свою позицию по этому теме Совету Федерации только предстоит, но пока вопрос "не стоит ребром". По мнению Кутепова, музей используется достаточно эффективно.

Напомним, ранее появилась информация, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил Александра Беглова передать помещения храмов Александро-Невской лавры в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ). Речь идет о Благовещенской, Лазаревской церквях и о церкви Тихвинской иконы Божией матери.

Никаких конкретных решений по этому пока не принималось.

В октябре РПЦ передали нежилое здание на набережной реки Монастырки.

Фото: gmgs.ru