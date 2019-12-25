  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Власти Петербурга отдали РПЦ здание в центре города на 100 лет
Сегодня, 12:51
99
nadezhda_sib

Власти Петербурга отдали РПЦ здание в центре города на 100 лет

0 0

Документ подписан 26 октября 2020.

Комитет имущественный отношений Петербурга передал Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви два участка в двух районах города. Информация об этом содержится на сайте КИО.

Речь идет о здании на территории Александро-Невской лавры и участке в поселке Стрельна. В первом случае нежилое здание располагается на набережной реки Монастырки, д. 1а, литера Б. Оно находится в собственности Петербурга. Объект отдается в безвозмездное пользование на 100 лет. Что именно будет располагаться в помещении ― неизвестно.

Во втором случае участок располагается на Заводской улице. Заявление на получение территории направил Приход храма святых благоверных князей Петра и Февронии в поселке Стрельна. Нежилое здание часовни площадью почти 37 кв. метров также принадлежит городу. 

Распоряжение Комитета было подписано 26 октября 2020.

Ранее РПЦ просила передать ей шесть зданий Александро-Невской Лавры. 

Фото: Piter.TV

 

 

Теги: имущество, кио, рпц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии