Власти Петербурга отдали РПЦ здание в центре города на 100 лет

Документ подписан 26 октября 2020.

Комитет имущественный отношений Петербурга передал Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви два участка в двух районах города. Информация об этом содержится на сайте КИО.

Речь идет о здании на территории Александро-Невской лавры и участке в поселке Стрельна. В первом случае нежилое здание располагается на набережной реки Монастырки, д. 1а, литера Б. Оно находится в собственности Петербурга. Объект отдается в безвозмездное пользование на 100 лет. Что именно будет располагаться в помещении ― неизвестно.

Во втором случае участок располагается на Заводской улице. Заявление на получение территории направил Приход храма святых благоверных князей Петра и Февронии в поселке Стрельна. Нежилое здание часовни площадью почти 37 кв. метров также принадлежит городу.

Распоряжение Комитета было подписано 26 октября 2020.

Ранее РПЦ просила передать ей шесть зданий Александро-Невской Лавры.

Фото: Piter.TV