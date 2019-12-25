РПЦ просит передать ей шесть зданий Александро-Невской Лавры

Здания относятся к комплексу Государственного музея городской скульптуры.

В субботу, 24 октября, стало известно, что Варсонофий, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский обратился к губернатору с просьбой передать РПЦ шесть стоящих на площади Александра Невского зданий. Они относятся к комплексу Государственного музея городской скульптуры, сообщает ТАСС.

Вице-губернатор Евгений Елин отметил, что Благовещенскую и Лазаревскую церкви точно не передадут, потому как там хранятся надгробия, которые относятся к экспонатам Музея. Чтобы отдать остальные здания, нужно найти новые помещения для музея, а это дополнительные расходы, которые не прописаны в бюджете города. Однако Елин не исключает, что здания все-таки передадут.

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