Противники строительства отметили, что для возведения колокольни нет исторических обоснований.

Эксперты оценили идею строительства 170-метровой колокольни Смольного собора. Реплики специалистов приводит портал "Фонтанка.ру".

Архитектор Владимир Реппо отметил, что восстановление колокольни с максимально возможным использованием аутентичных строительных технологий стало бы сложной и интересной задачей для современных архитекторов и конструкторов. Глава архитектурного бюро "Студия 44" Никита Явейн сообщил, что относится к проекту резко отрицательно, назвав происходящее "киданием деньгами".

Архитектор-реставратор Рафаэль Даянов заявил, что колокольня Смольного монастыря необходима Петербургу – так будет восстановлена "историческая справедливость".

С осторожностью о проекте высказались президент Союза архитекторов Петербурга Олег Романов и председатель городского комитета по охране памятников Сергей Макаров.

Ранее мы сообщили о том, что несколько вариантов оригинального проекта Растрелли хранятся в музеях города. В Академии художеств находилась уменьшенная модель монастыря и собора, которой пользовался при строительстве сам архитектор. Инициативная группа выяснила в ходе опроса на улице, что только 10% петербуржцев категорически против внесения в ансамбль любых изменений.

Ансамбль Смольного монастыря спроектировал в конце 40-х годов XVIII века Франческо Бартоломео Растрелли. Из-за Семилетней войны так и не была возведена колокольня высотой 168 метров, тогда заложили только фундамент и первый этаж.

Фото: Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Санкт-Петербурге