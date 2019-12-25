КИО Петербурга перевыполнил бюджетное задание

По состоянию на текущую дату план исполнен на 101,1%, что принесло в городскую казну 23,3 миллиарда рублей.

На заседании правительства Петербурга представлен проект Закона "О бюджете Петербурга на 2027 год и плановый период". Несмотря на непростую социально-экономическую обстановку, документ, подготовленный Комитетом финансов, демонстрирует уверенный рост и подтверждает финансовую устойчивость Северной столицы.

Одним из ключевых факторов стабильности стало перевыполнение Бюджетного задания Комитетом имущественных отношений (КИО). По состоянию на текущую дату план исполнен на 101,1%, что принесло в городскую казну 23,3 миллиарда рублей. КИО остается одним из главных и стабильных источников неналоговых доходов.

В правительстве подчеркивают, что сверхплановые показатели — это не просто статистика, а задел на будущее. Планомерный рост доходов позволяет городу аккумулировать ресурсы для дальнейшего развития. Эффективное управление городским имуществом напрямую конвертируется в улучшение городской среды.

Бюджетная политика Северной столицы остается социально ориентированной. Приоритетами остаются безусловное выполнение социальных обязательств перед горожанами и реализация крупных инфраструктурных проектов. Слаженная работа финансового и имущественного блоков помогает не только сохранять, но и последовательно наращивать темпы развития.

Каждый процент перевыполнения плана превращается в конкретные средства для горожан. Дополнительные доходы будут направлены на строительство социальных объектов, ремонт дорог, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и меры поддержки петербуржцев.

Ранее мы сообщили о том, что КИО инициировал выселение института психоанализа с Большого проспекта из-за нарушений договора аренды.

Фото: Пресс-служба Комитета имущественных отношений Петербурга