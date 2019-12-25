КИО инициировал выселение института психоанализа с Большого проспекта из-за нарушений договора аренды

Здание фактически эксплуатировалось для ведения коммерческой деятельности и оказания платных услуг третьим лицам.

Комитет имущественных отношений (КИО) обратился в суд с требованием освободить помещения на Большом проспекте Петроградской стороны, занимаемые Восточно-Европейским институтом психоанализа. Поводом стали систематические нарушения условий пользования объектом, который был передан учреждению безвозмездно еще в 1997 году для осуществления учебной, научной и медицинской деятельности.

Проверки КИО выявили нецелевое использование площадей: здание фактически эксплуатировалось для ведения коммерческой деятельности и оказания платных услуг третьим лицам. Кроме того, администрация института не заключила договоры с ресурсоснабжающими организациями и прекратила оплачивать коммунальные счета, что привело к образованию задолженности перед управляющей компанией в размере более 6,3 млн рублей, взыскиваемой теперь с районной администрации. Также была зафиксирована незаконная перепланировка помещений.

Городские власти ранее пытались взыскать с учреждения штраф в 229,6 тыс. рублей. В августе 2025 года суд первой инстанции удовлетворил иск, однако апелляционная инстанция отменила это решение в 2026 году. В связи с этим КИО готовит кассационную жалобу в Верховный суд. Договор с институтом был расторгнут городом в одностороннем порядке 11 августа 2026 года, однако учреждение отказывается покидать помещения добровольно.

Бани и общепит вместо спортивных объектов: суд вернул на пересмотр дело о парке Бабушкина.

Скриншот: Яндекс.панорамы

