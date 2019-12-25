Бани и общепит вместо спортивных объектов: суд вернул на пересмотр дело о парке Бабушкина

Представители КИО заключили, что работа по данному направлению продолжается.

В пресс-службе городского комитета имущественных отношений (КИО) сообщили, что резонансное дело о судьбе парка имени Бабушкина на проспекте Обуховской Обороны, 149, возвращено на новое рассмотрение. Ранее ведомство дважды потерпело неудачу в судах, однако сегодня кассационные жалобы, поданные комитетом совместно с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), привели к полной отмене судебных актов нижестоящих инстанций.

В ведомстве напоминали, что участок был передан компании ООО "Фидус" в аренду в 2023 году строго для размещения объектов физической культуры и спорта, обустройства парка и ледового катка. Однако вместо этого там велась коммерческая деятельность, не предусмотренная договором: были размещены объекты общественного питания, организованы банные комплексы и допущены факты захламления территории.

Кроме того, парк находился в неудовлетворительном состоянии. В комитете уточняли, что жители регулярно жаловались на разбитые дорожки, сломанные скамейки, отсутствие должного освещения и мусор. Городские службы не могли привести территорию в порядок, пока она находилась в пользовании недобросовестного арендатора, игнорирующего свои обязательства, в том числе охранного характера. За выявленные нарушения земельного законодательства компания уже привлекалась к административной ответственности.

Не согласившись с фактическим использованием земли, КИО обратился в Арбитражный суд с иском о расторжении договора аренды. Решением от 10 октября 2025 года в удовлетворении требований было отказано, а постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2026 года это решение оставили без изменения.

‎Несмотря на два отказа, юристы комитета сработали грамотно и настойчиво. Представители ведомства заключили, что работа по данному направлению продолжается, и они будут последовательно добиваться того, чтобы каждый квадратный метр городской земли использовался эффективно и исключительно во благо петербуржцев.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга вернул двоих детей в Латвию к матери после спора с отцом.

‎Фото: Piter.TV