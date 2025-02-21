Три детских сада перешли в собственность Петербурга

Три детских сада в Петербурге перешли в городскую собственность. Учреждения расположены в Василеостровском, Невском и Приморском районах, их общая мощность составит 870 мест. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что два объекта находятся в активно развивающихся районах — Приморском и Невском. В Невском районе детский сад номер 72 на улице Архивной рассчитан на 240 воспитанников, включая ясельные группы. В здании оборудованы бассейн, спальни, игровые комнаты, помещения для кружков, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет и кухня.

В Приморском районе детский сад номер 18 на проспекте Королева вместит 350 детей. На территории обустроены прогулочные площадки и спортивные зоны, внутри — бассейн, залы для музыки и физкультуры, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок.

На Васильевском острове детский сад номер 10 на Наличной улице рассчитан на 280 мест. Особенностью учреждения стали бассейн, соляная комната, спортивный и музыкальный залы, а также просторная территория с зелеными насаждениями и прогулочными верандами.

Беглов добавил, что в 2024 году дефицит образовательных учреждений в городе был ликвидирован, однако строительство продолжается. В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию более 80 детских садов, школ, поликлиник и других социальных объектов.

