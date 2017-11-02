Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран

В МИД России указали на то, как быстро Прибалтика может пойти на поводу у Вашингтона.

Литва, власти которой открыты к обсуждению с американской администрацией отправку собственных войск на иранскую территорию, подобно киевскому режиму. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства пояснила, что прибалтийская страна готова отдать Белому дому лучшее, чем обладает, лишь только по одному повелению Вашингтона.

Это как и Украина, как киевский режим. Им только назови, они готовы лучшее отдать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что советник президента Литвы по внешнеполитическим вопросам Аста Скайсгирите в эфире местной радиостанции Žinių заявила, что Вильнюс готов по просьбе США обсудить вопрос отправки своих войск для участия в операции против Тегерана. Однако на данный момент европейская страна не получала таких запросов.

Захарова оценила готовность Зеленского направить в Иран экспертов по БПЛА.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik