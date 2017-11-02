Захарова оценила готовность Зеленского направить в Иран экспертов по БПЛА

В МИД России удивлены реакции Украины на ближневосточный конфликт.

Высказанная лидером киевского режима Владимиром Зеленским готовность направить украинских специалистов по БПЛА в зону конфликта вокруг Ирана очень показательна. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница оценила сообщение новостного агентства The Bloomberg о том, что украинский политик в интервью выразил готовность направить в ближневосточные страны "лучших экспертов" своего государства для того, чтобы они помогли бороться с беспилотниками, прилетающими из Ирана.

Мне больше всего понравилось, как Зеленский предложил лучших специалистов отправить в зону конфликта. И смех, и грех. Не буду ерничать, потому что очень трагическая ситуация сейчас в регионе Ближнего Востока, но это, конечно, очень показательно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что вашингтонская администрация и израильское правительство нанесли в субботу, 28 февраля, серию ракетных и дроновых даров по объектам, расположенным на территории Ирана. В том числе атака осуществлялась на Тегеран. СМИ сообщили о разрушениях и гибели гражданских лиц. Местные власти осуществили ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

