Митрополит объяснил, что с серьезными проблемами верующим следует обращаться к психиатру.

В РПЦ считают, что верующим не стоит обращаться к психоаналитикам. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил представитель Отдела внешних церковных связей. Специалист уверен, что методы психоанализа могут основываться на ложных установках. Такое заявление митрополит Волоколамский Иларион сделал на программе "Церковь и мир".

В основном я им не доверяю. Сам метод психоанализа в том виде, в каком он был когда-то сформулирован Фрейдом и в котором он практикуется многими современными психоаналитиками, в своей основе, на мой взгляд, имеет ложные установки. Поэтому я думаю, что обращаться к психоаналитикам верующим людям не следует.

При этом эксперт заметил, что существуют проблемы психического характера, с которыми обязательно следует обращаться к профессионалу - психиатру. Митрополит рассказал, что если у прихожан обнаруживаются такие проблемы, то их направляют к специалистам. В России существуют психиатры, которые имеют в своей практике профиль, связанный именно с работой с православными верующими.

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Видео: YouTube/Россия 24