В РПЦ отреагировали на видео о явлении Иоанна Кронштадсткого на Никольском кладбище

Ролик появился в сети в конце февраля.

Епископ Кронштадтский, наместник Александро-Невской Лавры Назарий прокомментировал видео о "чудесном явлении" Иоанна Кронштадсткого на Никольском кладбище в Петербурге. Ролик разлетелся по сети в конце февраля.

Назарий заявил, что чудесные явления от Господа случаются, однако их могут увидеть только очень редкие люди, настоящие подвижники. Например, Святые Отцы, которые провели всю жизнь в смирении и послушании.

По словам епископа, с рассказом о явлении Святого Праведного Иоанна Кронштадтского к ним никто не обращался и не просил благословения на публикацию видео. "Это какие-то личные "видения" человека, они не относятся к церковным явлениям", - уверен Назарий. Он добавил, что видения или "пророческие сны" могут быть следствием душевной болезни или временного помутнения.

Автором видео стал молодой человек Клауд Роммель, который шесть лет является смотрителем Никольского кладбища. Он заявил, что стал свидетелем "чудесного явления" святого Иоанна Кронштадтского. Во время обхода территории перед ним появилось свечение – ярким светом был окутан сам Иоанн Кронштадсткий и Евангелие, которое он держал в руках.

Когда мужчина потянулся за смартфоном, чтобы сфотографировать происходящее, произошел хлопок и образ исчез. При этом на земле остался групповой портрет с надписью на старославянском. Вскоре и он пропал.

Ранее мы писали, что жители Петроградской стороны хотят сделать из бывшего кладбища общественное пространство.

Видео: ВКонтакте / Сергей Учанейшвили