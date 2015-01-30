РПЦ получила здание туберкулезного диспансера в центре Петербурга

Медики должны выехать из здания на Боровой улице до ноября.

В четверг, 4 марта, стало известно, что здание на Боровой улице, №1 в скором времени передадут епархии русской православной церкви, поэтому размещенный там противотуберкулезный диспансер №17 должен покинуть помещения, сообщила "Фонтанка".

Медикам дали время до 12 ноября этого года. Ранее в здании располагалось монастырское подворье. Запрос о передаче подала региональная епархия РПЦ. Кроме того заявление подавал Свято-Троицкий Александр Свирский мужского монастыря Тихвинской епархии, но позже организация передумала.

Выселенный диспансер присоединят к городскому противотуберкулезному диспансеру.

Ранее мы писали, что в РПЦ назвали заявление Владимира Познера о православии провокационным.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"