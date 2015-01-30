РПЦ получила здание туберкулезного диспансера в центре Петербурга

В четверг, 4 марта, стало известно, что здание на Боровой улице, №1 в скором времени передадут епархии русской православной церкви, поэтому размещенный там противотуберкулезный диспансер №17 должен покинуть помещения, сообщила "Фонтанка".
Медикам дали время до 12 ноября этого года. Ранее в здании располагалось монастырское подворье. Запрос о передаче подала региональная епархия РПЦ. Кроме того заявление подавал Свято-Троицкий Александр Свирский мужского монастыря Тихвинской епархии, но позже организация передумала.
Выселенный диспансер присоединят к городскому противотуберкулезному диспансеру.
Ранее мы писали, что в РПЦ назвали заявление Владимира Познера о православии провокационным.
Фото: скриншот "Яндекс.Карты"
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