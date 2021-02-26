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В РПЦ назвали заявление Владимира Познера о православии провокационным

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Познер назвал принятие православия "одной из величайших трагедий для России".

Высказывание журналиста и телеведущего Владимира Познера о православии является провокационным и пытается поставить под сомнение исторический путь многих народов. Об этом АГН "Москва" сообщил замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Не сомневаюсь, что данный тезис многих шокирует, и не только среди верующих.

Вахтанг Кипшидзе, замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

При этом Вахтанг Кипшидзе отметил, что не видит оснований для уголовно-правовой оценки слов Владимира Путина.

Журналист Владимир Познер в программе "Церковь. Критика. Принятие православия – трагедия России?" на YouTube-канале "Серафим" раскритиковал христианство и назвал принятие православия "одной из величайших трагедий для России".

Видео: YouTube/ Серафим

Теги: владимир познер, рпц
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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