Во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса

Специалисты утверждают, что он имеет похожие признаки с британским и индийским вирусом.

Во Вьетнаме обнаружен новый гибридный штамм COVID-19, обладающий высокой скоростью распространения в воздухе. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на издание VnExpress.

Как сообщил СМИ министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг, найденный штамм схож с британским и индийским вирусом. Ему пока не дали какое-либо название. Минздрав страны намерен объявить об этой разновидности COVID-19 на глобальной генной карте.

Тхань Лонг отметил, что гибридный штамм более заразный и легко передается по воздуху. Именно с ним Министерство здравоохранения связывает быстрый прирост числа зараженных коронавирусом в северных вьетнамских провинциях Бакзянг и Бакнинь. В настоящее время власти Вьетнама принимают необходимые противоэпидемические меры.

До обнаружения новой гибридной мутации во Вьетнаме были зарегистрированы семь штаммов COVID-19, включая британский, индийский и южноафриканский.

Ранее Роспотребнадзор призвал переболевших коронавирусом вакцинироваться.

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