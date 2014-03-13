Эксперт рассказал, сколько штаммов COVID-19 существует в Петербурге

На сегодня в Северной столице присутствуют северо-западный образец штамма, британский образец штамма и южноафриканский образец штамма.

Второй год коронавирус не даёт покоя петербуржцам. Во всём мире регулярно появляются новые штаммы инфекции. Заместитель директора по научной работе ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков рассказал, сколько в Петербурге существует штаммов COVID-19. Об этом сообщают "Невские новости".

Эксперт заявил, что на сегодня в Северной столице присутствуют северо-западный образец штамма, британский образец штамма и южноафриканский образец штамма. Он объяснил, что мутация вируса - естественный процесс. Поскольку петербуржцы и по сей день не отказывают себе в путешествиях. По словам эксперта, людям без разницы, какой штамм у них по итогу окажется. Ведь результат один - человек заражён коронавирусом.

Как отметил специалист, штаммы не имеют существенных отличий между собой. Один человек может заболеть, к примеру, британским штаммом, а контактные люди могут быть здоровыми.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали больше 26 тыс. человек.

Фото: Piter.tv