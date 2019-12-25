За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали больше 26 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26832 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Операторы обработали 13713 вызовов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Напомним, что на этой неделе в Петербург прибыла третья вакцина от коронавируса "КовиВак". За сутки ей привился 131 человек. Вакцину человек выбирает уже на месте, но на саму прививку надо предварительно записаться.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все