За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали больше 26 тыс. человек

Днем ранее обследование прошли 20 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26832 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 13713 вызовов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, что на этой неделе в Петербург прибыла третья вакцина от коронавируса "КовиВак". За сутки ей привился 131 человек. Вакцину человек выбирает уже на месте, но на саму прививку надо предварительно записаться.

Фото: Piter.TV