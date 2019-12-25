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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали больше 26 тыс. человек
Сегодня, 10:03
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали больше 26 тыс. человек

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Днем ранее обследование прошли 20 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26832 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 13713 вызовов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, что на этой неделе в Петербург прибыла третья вакцина от коронавируса "КовиВак". За сутки ей привился 131 человек. Вакцину человек выбирает уже на месте, но на саму прививку надо предварительно записаться.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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