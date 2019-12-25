За минувшие сутки 131 человек в Петербурге вакцинировались "КовиВаком"

Всего в Петербурге работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций.

В Петербурге за минувшие сутки 131 человек вакцинировались от коронавируса препаратом "КовиВак". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города на своей странице ВКонтакте в среду, 26 мая.

Известно, что первым компонентом вакцины "Эпиваккорона" привлись 17036 петербуржцев. Отмечается, что большая часть жителей Северной столицы вакцинированы препаратом "ГамКовидВак" - вакциной "СпутникV". Первый компонент вакцины получили 648776 человек.

В комитете напомнили, что всего в Петербурге работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 20 тыс. человек.

Фото: ВКонтакте / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга