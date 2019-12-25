За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 20 тыс. человек

По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 20157 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 14381 вызов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Накануне был зафиксирован скачок суточной смертности от коронавируса в Петербурге. За сутки было зарегистрировано 46 новых смертей от коронавируса. По сравнению с прошлым вторником на 8,97% выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медучреждениях, а также на 6,3% выросла суточная госпитализация пациентов с коронавирусом.

Фото: Piter.TV