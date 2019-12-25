Зафиксирован скачок суточной смертности от коронавируса в Петербурге

Всего в России за последние сутки от коронавируса скончались 393 человека.

Судя по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Петербурге увеличился показатель суточной смертности за последние сутки. Отмечается, что высокий уровень смертности был зафиксирован последний раз 10 марта.

За минувшие 24 часа в Петербурге скончались 46 человек с диагностированным коронавирусом (это на 8 больше, чем день назад), в Ленобласти таких случаев 10. Северная столица остается в антирейтинге на втором месте, лидирует Москва, там скончались 57 человек с коронавирусом. Всего в России за последние сутки умерли 393 человека.

Выписали из больницы 8 743 человека, из которых 1 266 в Петербурге.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 14 тыс. человек.

Фото: Piter.tv