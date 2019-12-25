The Times: вирусологи нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса

По их мнению, он был создан в лаборатории Ухани.

Разведка Великобритании считает, что COVID-19 был создан в лабораторных условиях. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным СМИ, ранее спецслужбы заявляли, что версия о лабораторном происхождении коронавируса является маловероятной, однако, их смогли переубедить некие результаты исследований ученых.

По мнению британских и норвежских вирусологов, COVID-19 был создан в лабораториях китайских ученых в Ухане. После разработки вируса они попытались избавиться от всех доказательств так, чтобы улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса.

Напомним, в марте текущего года международная миссия специалистов отправилась в Китай, чтобы выявить причину происхождения COVID-19. Позже был опубликован доклад, в котором указывалось, что лабораторное происхождение коронавируса является наименее вероятной из рассмотренных гипотез. Эксперты подчеркнули, что, скорее всего, вирус был передан от животного к другому животному, а затем к человеку.

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