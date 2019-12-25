Минздрав: около 17 миллионов россиян получили как минимум первую прививку от COVID-19

Глава ведомства назвал главной задачей создание коллективного иммунитета от коронавируса.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил примерное число жителей РФ, привившихся от коронавируса как минимум первым компонентом вакцины.

По его словам, почти 17 миллионов россиян прошли первый этап вакцинации, пишет ТАСС. Также Мурашко подчеркнул, что в настоящее время имеющиеся российские вакцины показывают свою высокую эффективность.

Вирус должен уйти из страны. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Глава ведомства отметил, что главной задачей сейчас является постараться создать коллективный иммунитет, а не останавливаться на статистических данных.

Ранее россиянам назвали профессии, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна.

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