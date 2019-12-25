Названы профессии, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна

В случае отказа представители профессий не смогут продолжить свою работу.

Медицинский юрист и старший партнер юридической группы "Ремез, Печерей и партнеры" Иван Печерей назвал профессии, представители которых не могут работать без прохождения курса вакцинации от COVID-19. Об это пишет "РИА Новости".

По его словам, прививки обязаны сделать врачи, педагоги и социальные работники. Юрист отметил, что вакцинация от коронавируса не является обязательной, согласно законодательству России, однако, представители этих профессии обязаны привиться, чтобы осуществлять свою деятельность.

Когда эпидемиологическая ситуация в каком-то регионе осложняется, то главный санитарный врач региона вправе принять постановление, в котором фактически объявляется эпидемия. Иван Печерей, старший партнер юридической группы "Ремез, Печерей и партнеры"

Юрист подчеркнул, вакцинация становится обязательной для представителей тех профессий, которые попали в национальный календарь прививок. В случае отказа, специалисты не смогут продолжить свою работу.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной.

Фото: пресс-служба комздрава СПб