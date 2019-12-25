Роспотребнадзор: вакцинация от COVID-19 может стать сезонной

Вакцины придется обновлять из-за возникновения новых штаммов.

Вакцинация от коронавируса может стать ежегодной. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

По его словам, существует вероятность того, что вакцины против COVID-19 придется периодически обновлять из-за образования новых штаммов вируса. В таком случае, россиянам будет необходимо прививаться от него ежегодно, как происходит с прививками от гриппа.

Хафизов выразил уверенность, что к осени текущего года в распоряжении специалистов будет находиться достаточная статистика по эффективности имеющихся вакцин. По его словам, в настоящее время у россиян нет веских причин избегать вакцинации от COVID-19, если только не существует противопоказаний по состоянию здоровья.

Ранее немецкие ученые выявили связь между вакциной AstraZeneca и тромбами.

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