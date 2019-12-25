Ученые выявили связь между вакциной AstraZeneca и тромбами

Тромбоз был выявлен примерно у одного из 100 тысяч привившихся.

Исследователи университета Гете во Франкфурте нашли связь вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson и образованием тромбов. Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

По словам профессора Рольфа Маршалека, образование тромбов связано с аденовирусными векторами, которые применяются в препаратах данных компаний для доставки спайкового белка COVID-19 в организм человека.

Маршалек подчеркнул, что этот белок направляется напрямую в ядро здоровой клетки, а не в ее цитозольную жидкость. По этой причине части белка распадаются, что приводит к созданию мутаций, которые не способны иметь связь с клеточной мембраной и выработать иммунизацию.

Исследователи отметили, что тромбоз был выявлен примерно у одного из 100 тысяч человек.

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