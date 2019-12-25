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Ученые выявили связь между вакциной AstraZeneca и тромбами
Сегодня, 8:41
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Ученые выявили связь между вакциной AstraZeneca и тромбами

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Тромбоз был выявлен примерно у одного из 100 тысяч привившихся.

Исследователи университета Гете во Франкфурте нашли связь вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson и образованием тромбов. Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

По словам профессора Рольфа Маршалека, образование тромбов связано с аденовирусными векторами, которые применяются в препаратах данных компаний для доставки спайкового белка COVID-19 в организм человека.

Маршалек подчеркнул, что этот белок направляется напрямую в ядро здоровой клетки, а не в ее цитозольную жидкость. По этой причине части белка распадаются, что приводит к созданию мутаций, которые не способны иметь связь с клеточной мембраной и выработать иммунизацию.

Исследователи отметили, что тромбоз был выявлен примерно у одного из 100 тысяч человек.

Ранее Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса.

Фото: pixabay.com
 

Теги: astrazeneca, covid-19, johnson and johnson, коронавирус, тромбоз от вакцинации
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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