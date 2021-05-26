Из документа трижды исчезло слово "обязательная".

В Якутии скорректировали релиз о вакцинации от коронавируса. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы главы региона. Айсен Николаев дал коллегам поручение отредактировать нормативные акты по данному вопросу. Из документа чиновники трижды убрали слово "обязательная".

Напомним, что 25 мая стало известно о том, что Николаев обозначил обязательное обеспечение массовой вакцинации местных жителей. Еще 19 мая вышло постановление главного регионального санитарного врача по обязательной иммунизации населения. К тем работодателям, которые не обеспечат данное требование, планировалось применять штрафы от 200 тысяч рублей. Сотрудник мог быть не допущен к выполнению трудовых задач.

После шума в прессе из личного аккаунта администрации главы и правительств Якутии в Instagram исчез пост о том, что санитарный врач республики "обозначил обязательную массовую вакцинацию населения". Однако пост о выходе постановления об обязательной иммунизации, по сообщению "РИА Новостей", к 16:46 вечера 25 мая удален не был.

Титов прокомментировал сообщения об обязательной вакцинации от COVID-19 в Якутии.

Видео: Telegram / РИА Новости