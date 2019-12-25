Омбудсмен призвал проверить постановление властей региона с юридический точки зрения.

Уполномоченный при президенте России по вопросу защиты прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал сообщения об обязательной вакцинации от COVID-19 в Якутии. Чиновник выступил на Всероссийской конференции бизнес-омбудсменов. Спикер уверен, что власти региона не должны принимать постановление об обязательной прививке от ковида без согласия сотрудников.

Надо провести правовую экспертизу этого решения, есть ли полномочия у субъекта РФ вводить такие штрафы. Это с точки зрения юридической. А с точки зрения целесообразности, не имеют права предприниматели вмешиваться в личные дела своих сотрудников. Борис Титов, бизнес-омбудсмен

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Якутии Айсен Николаев на заседании оперативного штаба сообщил коллегам, что руководство городских округов и муниципальных образований должны обеспечить обязательную вакцинацию среди населения. В ином случае к чиновникам будут применяться штрафы от 200 тысяч рублей.

Фото: YouTube / Борис Титов