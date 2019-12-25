Власти Якутии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Такая мера принята из-за низких темпов вакцинации населения.

Власти Якутии ввели обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Отметим, что республика стала первым субъектом РФ, руководство которого приняло такие меры.

По данным пресс-службы, губернатор Якутии Айсен Николаев потребовал ускорить процесс вакцинации населения, так как он проходит слишком медленно в условиях пандемии COVID-19. Он поручил властям муниципалитетов и городов региона издать соответствующие нормативные акты.

Данная мера касается предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества. из сообщения пресс-службы правительства Якутии

Николаев подчеркнул, что в самую первую очередь прививку от коронавируса должны получить сотрудники детских летних лагерей отдыха, а также те люди, которые принимают участие в организации массовых мероприятий. Также он заявил о необходимости пройти процесс вакцинации тем гражданам, в чьих семьях есть беременные родственники.

В случае отказа от прививки от COVID-19 человек может быть не допущен к своей работе, а его работодатель будет оштрафован на сумму от 200 тысяч рублей.

Ранее глава ФМБА заявила об увеличении частоты осложнений у перенесших COVID-19.

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