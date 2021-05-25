  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:39
93
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Глава ФМБА заявила об увеличении частоты осложнений у перенесших COVID-19

0 0

Вероника Скворцова рассказала о об изменениях в последствиях заражения ковидом у пациентов.

Глава Федерального медико-биологического агентства заявила об увеличении частоты осложнений у перенесших COVID-19. Такое заявление Вероника Скворцова сделала в рамках выступления на научной конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения". По информации от специалиста, врачи наблюдают у переболевших ковидом более частые случаи тромбозов и ментальных нарушений.

В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию - от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений.

Вероника Скворцова, глава ФМБА

Эксперт заметила, что пандемия коронавируса указала на необходимость проведения профилактики и эффективной терапии неинфекционных заболеваний. Многие из таких заболеваний считаются факторами риска во время заражения COVID-19. В списке указаны диабет, сердечно-сосудистые и легочные патологии, ожирение и т.д.

Мурашко: только вакцинация может кардинально изменить ситуацию с COVID-19 в РФ.

Видео: internist.ru

Теги: вероника скворцова, осложнения, фмба
Категории: Здоровье, Общество, Новости России, Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии