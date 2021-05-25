Глава ФМБА заявила об увеличении частоты осложнений у перенесших COVID-19

Вероника Скворцова рассказала о об изменениях в последствиях заражения ковидом у пациентов.

Глава Федерального медико-биологического агентства заявила об увеличении частоты осложнений у перенесших COVID-19. Такое заявление Вероника Скворцова сделала в рамках выступления на научной конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения". По информации от специалиста, врачи наблюдают у переболевших ковидом более частые случаи тромбозов и ментальных нарушений.

В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию - от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений. Вероника Скворцова, глава ФМБА

Эксперт заметила, что пандемия коронавируса указала на необходимость проведения профилактики и эффективной терапии неинфекционных заболеваний. Многие из таких заболеваний считаются факторами риска во время заражения COVID-19. В списке указаны диабет, сердечно-сосудистые и легочные патологии, ожирение и т.д.

Мурашко: только вакцинация может кардинально изменить ситуацию с COVID-19 в РФ.

Видео: internist.ru