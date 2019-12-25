Мурашко: только вакцинация может кардинально изменить ситуацию с COVID-19 в РФ

Глава Минздрава оценил эпидемиологическую обстановку в РФ.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что только массовая вакцинация может кардинально изменить ситуацию с COVID-19 на территории страны. Такое заявление чиновник сделал в рамках научно конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения РФ". По словам спикера, эпидемиологическая обстановка остается напряженной. По его мнению, ситуация изменится только за счет формирования коллективного иммунитета.

Важным аспектом профилактики и развития прогрессирования хронических неинфекционных заболеваний является достижение коллективного иммунитета против COVID-19. Задача может быть решена только через вакцинацию. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

В Минздраве призвали россиян не ждать третьей волны COVID-19 и привиться.

Фото: Минздрав России