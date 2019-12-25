Мурашко: только вакцинация может кардинально изменить ситуацию с COVID-19 в РФ

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что только массовая вакцинация может кардинально изменить ситуацию с COVID-19 на территории страны. Такое заявление чиновник сделал в рамках научно конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения РФ". По словам спикера, эпидемиологическая обстановка остается напряженной. По его мнению, ситуация изменится только за счет формирования коллективного иммунитета.
Важным аспектом профилактики и развития прогрессирования хронических неинфекционных заболеваний является достижение коллективного иммунитета против COVID-19. Задача может быть решена только через вакцинацию.
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
В Минздраве призвали россиян не ждать третьей волны COVID-19 и привиться.
Фото: Минздрав России
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