  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мурашко: только вакцинация может кардинально изменить ситуацию с COVID-19 в РФ
Сегодня, 9:31
43
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Мурашко: только вакцинация может кардинально изменить ситуацию с COVID-19 в РФ

0 0

Глава Минздрава оценил эпидемиологическую обстановку в РФ.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что только массовая вакцинация может кардинально изменить ситуацию с COVID-19 на территории страны. Такое заявление чиновник сделал в рамках научно конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения РФ". По словам спикера, эпидемиологическая обстановка остается напряженной. По его мнению, ситуация изменится только за счет формирования коллективного иммунитета.

Важным аспектом профилактики и развития прогрессирования хронических неинфекционных заболеваний является достижение коллективного иммунитета против COVID-19. Задача может быть решена только через вакцинацию.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

В Минздраве призвали россиян не ждать третьей волны COVID-19 и привиться.

Фото: Минздрав России

Теги: массовая вакцинация, минздрав, михаил мурашко
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии