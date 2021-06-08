Путин: ситуация с коронавирусом в соцучреждениях РФ была лучше, чем в Европе

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в домах престарелых и других соцучреждениях на территории России был значительно ниже, чем в Европе. Об этом он сообщил в ходе онлайн-беседы с работниками социальной сферы.
По его словам, во многом в этом заслуга социальных работников РФ, которые во время пандемии коронавируса подошли к своей работе с большой ответственностью.
Конечно, государство старалось поддерживать вас, мы делали то, что считали необходимым и нужным, и эта помощь оказалась своевременной и востребованной, но если бы не ваше отношение к делу, такого результата точно не было бы.
Владимир Путин, президент РФ
Напомним, 8 июня празднуется День социального работника. Глава государства назвал героическим труд этих специалистов во время пандемии COVID-19. Путин подчеркнул, что в сложное для страны время соцработники действовали самоотверженно и героически, не обращая внимания на большую нагрузку и сложности работы.
Ранее президент России заявил, что система соцзащиты в РФ должна стать более современной.
Видео: kremlin.ru
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