Путин: ситуация с коронавирусом в соцучреждениях РФ была лучше, чем в Европе

Глава РФ отметил, что это является показателем качества работы российских соцработников.

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в домах престарелых и других соцучреждениях на территории России был значительно ниже, чем в Европе. Об этом он сообщил в ходе онлайн-беседы с работниками социальной сферы.

По его словам, во многом в этом заслуга социальных работников РФ, которые во время пандемии коронавируса подошли к своей работе с большой ответственностью.

Конечно, государство старалось поддерживать вас, мы делали то, что считали необходимым и нужным, и эта помощь оказалась своевременной и востребованной, но если бы не ваше отношение к делу, такого результата точно не было бы. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, 8 июня празднуется День социального работника. Глава государства назвал героическим труд этих специалистов во время пандемии COVID-19. Путин подчеркнул, что в сложное для страны время соцработники действовали самоотверженно и героически, не обращая внимания на большую нагрузку и сложности работы.

Ранее президент России заявил, что система соцзащиты в РФ должна стать более современной.

Видео: kremlin.ru