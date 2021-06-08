Путин заявил, что система соцзащиты в России должна стать более современной

Глава государства считает, что нужно учесть запросы людей, нуждающихся в помощи больше всего.

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями соцорганизаций по видеосвязи заявил, что система социальной защиты в России должна стать более адресной и современной.

Опыт борьбы с коронавирусом показал, что мы вместе, солидарно можем решать самые сложные задачи. Именно в таком прямом диалоге и сотрудничестве нам с вами предстоит сделать более современной и адресной всю нашу систему социальной защиты, — сказал глава государства.

По его словам, нормативная база должна выстраиваться таким образом, чтобы учитывались интересы и нужды людей, которые больше всего нуждаются в помощи.

Владимир Путин призвал успешные практики регионов распространить по всей стране.

Видео: kremlin.ru