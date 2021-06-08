Путин призвал извлечь уроки из пандемии COVID-19

Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество извлечь уроки из пандемии COVID-19. Обращение главы государства было зачитано его помощником Юрием Ушаковым перед участникам форума "Примаковские чтения".
Российский лидер отметил, что последствия пандемии коронавируса сильно ударили по социальной и экономической сферам. По словам Путина, борьба с подобного рода инфекциями требует объединения международного сообщества, однако не все были готовы так поступить.
Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций.
Владимир Путин, президент РФ
Глава государства подчеркнул, он рассчитывает, что участники "Примаковских чтений" уделят пристальное внимание актуальным проблемам региональной и глобальной повестки дня.
Ранее глава Евросовета и Путин обсудили доступность вакцин от коронавируса.
Видео:
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все