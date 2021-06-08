Путин призвал извлечь уроки из пандемии COVID-19

Он отметил, что пандемия коронавируса сильно ударила по некоторым сферам.

Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество извлечь уроки из пандемии COVID-19. Обращение главы государства было зачитано его помощником Юрием Ушаковым перед участникам форума "Примаковские чтения".

Российский лидер отметил, что последствия пандемии коронавируса сильно ударили по социальной и экономической сферам. По словам Путина, борьба с подобного рода инфекциями требует объединения международного сообщества, однако не все были готовы так поступить.

Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства подчеркнул, он рассчитывает, что участники "Примаковских чтений" уделят пристальное внимание актуальным проблемам региональной и глобальной повестки дня.

Ранее глава Евросовета и Путин обсудили доступность вакцин от коронавируса.

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