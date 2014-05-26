Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса

Он отметил, что каждый совершеннолетний россиянин может привиться совершенно бесплатно.

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обратился к россиянам с просьбой вакцинироваться от коронавируса.

"Сегодня у каждого совершеннолетнего гражданина России есть возможность сделать прививку максимально комфортно, добровольно и бесплатно. И, пользуясь случаем, я хочу еще раз попросить наших граждан использовать эту возможность защитить себя и своих близких", - сказал глава государства во время выступления.

Ранее Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса в России для иностранцев.

Глава государства на ПМЭФ также поднял вопрос приватизации. Он подчеркнул, что Россия в этом направлении должна и дальше двигаться. По словам Путина, доля государства растет во всем мире во время кризисных ситуаций.

Он подчеркнул, что государство должно поддерживать бизнес, а также развивать рыночные отношения.

ПМЭФ в этом году проходит со 2 по 5 июня. В прошлом году форум пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Однако в 2021 году его решено было провести в очном формате.

Видео: ПМЭФ-2021