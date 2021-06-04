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Путин поручил кабмину проработать вопрос вакцинации в России для иностранцев

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Вопрос необходимо проработать до конца июня.

Сегодня, 4 июня на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса в России для иностранцев. Сделать это необходимо до конца июня.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в очном формате со 2 по 4 июня.

На ПМЭФ глава государства также заявил, что завершилось строительство первой нитки газопровода "Северный поток-2". В настоящее время идет работа по укладке второй нитки газопровода. 

Видео: ПМЭФ-2021

Теги: владимир путин, пмэф
Категории: Новости России, Лента новостей,

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