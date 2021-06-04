Путин сообщил о завершении строительства первой нитки "Северного потока-2"

Работы по укладке второй нитки продолжаются.

Президент России Владимир Путин рассказал о завершении прокладки первой нитки российского экспортного газопровода "Северный поток-2". Об этом глава государства заявил во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Рад сообщить, что именно сегодня, 2,5 часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" Владимир Путин, президент РФ

Глава государства добавил, что в настоящий продолжаются работы по укладке второй нитки. Он отметил, что линейная работа, в том числе морской участок, завершены. Трубы проложены с немецкой и российской сторон, их нужно соединить.

Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал в ближайшее время тестовый запуска объектов "Северного потока-2", расположенных на территории региона. Планируется, что произойдет это на следующей неделе.

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