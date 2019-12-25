США могут вмешаться в сертификацию "Северного потока-2"

Москва готова к готова к неожиданностям.

США может попытаться помещать сертификации газопровода "Северный поток 2", после завершения строительства. Об этом постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

Смысл позиции США в том, что строительство остановить невозможно. Но за строительством наступает период сертификации, вот тут они могут какие-то ещё палки в колёса вставить. Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС

При этом чиновник отметил, что "Северный поток-2" нужен Европе не меньше, чем России. Он напомнил, что в проекте участвует не только "Газпром", но ряд крупных европейских энергетических компаний. Также газопровод поддерживает правительство ФРГ.

"Северный поток-2" - это две нитки газопровода, которые прокладывают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен до конца этого года

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