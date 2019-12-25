Новак: "Северный поток-2" будет достроен до конца этого года

Сейчас осталось построить около 100 километров трубопровода.

Строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца 2021 года. Об этом вице-премьер России Александр Новак рассказал во время общения с журналистами в кулуарах Петербургского экономического форума.

Что касается "Северного потока — 2", работы продолжаются, они и не останавливались в принципе. Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта политика будет завершена в этом году. Александр Новак, вице-премьер РФ

Точные сроки завершения проекта не известны, так как они зависят от разных условий, в том числе технических и погодных. Новак отметил, что сейчас осталось уложить около 100 километров труб по двум ниткам газопровода.

Ранее ранее на этой неделе президнет Украины Владимир Зеленский назвал "Северный поток - 2" козырной картой РФ

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