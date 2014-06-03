Зеленский назвал "Северный поток - 2" козырной картой РФ

По его мнению, строительство газопровода ведется специально для лишения Украины топлива.

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что "Северный поток – 2" способен остановить транзит газа через территорию Украины. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Зеленского "Северный поток – 2" заработает в течение двух-трех лет. Он считает, строительство газопровода ведется специально для лишения Украины газа, а также для выгодного решения вопроса Крыма и Донбасса.

"Северный поток – 2" на сегодня – это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, глава Бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что газопровод "Северный поток – 2" угрожает Евросоюзу. Он уверен, Германия при запуске проекта попадет в зависимость от поставок газа из РФ. По его мнению, это приведет к тому, что Россия сможет оказывать влияние на политику и экономику ЕС.

Ранее Зеленский увидел в союзе России и Белоруссии угрозу для Украины. По его мнению, в настоящее время проводится работа по углублению интеграции между Москвой и Минском.

Фото: Facebook/Офіс Президента України