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Новак призвал приоритетно снабжать топливом транспорт торговых сетей
Сегодня, 13:04
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Новак призвал приоритетно снабжать топливом транспорт торговых сетей

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Власти обеспечат в приоритетном порядке заправку топливом машин, поставляющих продукты питания в крупные коммерческие торговые сети.

В Москве поручили в приоритетном порядке обеспечить заправку топливом автомобилей крупных торговых сетей для того, чтобы "и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось". Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Александр Новак, выступая в эфире информационной программы "Вести". Чиновник из федерального правительства рассказал прессе о содержании правительственного совещания по ситуации, которая сложилась на топливном рынке в стране. 

Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось. Участвовали в работе также наши крупные торговые сети сегодня на штабе.

Александр Новак, вице-премьер РФ

Специалист добавил, что министерство по сельскому хозяйству и министерство по энергетике вместе с отечественными компаниями занимаются вопросом поставок топлива крупным торговым сетям в приоритетном порядке. Чиновники изучили ситуацию в энергетическом секторе для каждого региона. Были даны соответствующие поручения в рамках тех балансовых заданий, которые успешно сформированы по поставкам дизеля на конкретные территории, нефтебазы и для конкретных крупных агропромышленных холдингом и прочих сельскохозяйственных производителей.

Новак: Россия в июле приступает к импорту нефтепродуктов из других стран.

Фото: Вконтакте / Совет Федерации России

Теги: александр новак, топливный кризис, торговые сети, энергетика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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