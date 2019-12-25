Новак призвал приоритетно снабжать топливом транспорт торговых сетей

Власти обеспечат в приоритетном порядке заправку топливом машин, поставляющих продукты питания в крупные коммерческие торговые сети.

В Москве поручили в приоритетном порядке обеспечить заправку топливом автомобилей крупных торговых сетей для того, чтобы "и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось". Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Александр Новак, выступая в эфире информационной программы "Вести". Чиновник из федерального правительства рассказал прессе о содержании правительственного совещания по ситуации, которая сложилась на топливном рынке в стране.

Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось. Участвовали в работе также наши крупные торговые сети сегодня на штабе. Александр Новак, вице-премьер РФ

Специалист добавил, что министерство по сельскому хозяйству и министерство по энергетике вместе с отечественными компаниями занимаются вопросом поставок топлива крупным торговым сетям в приоритетном порядке. Чиновники изучили ситуацию в энергетическом секторе для каждого региона. Были даны соответствующие поручения в рамках тех балансовых заданий, которые успешно сформированы по поставкам дизеля на конкретные территории, нефтебазы и для конкретных крупных агропромышленных холдингом и прочих сельскохозяйственных производителей.

Новак: Россия в июле приступает к импорту нефтепродуктов из других стран.

Фото: Вконтакте / Совет Федерации России