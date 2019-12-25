Вице-премьер России рассказал о том, как власти решают топливный кризис.

Россия в июле 2026 года начнет импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке страны. Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Александр Новак, выступая на правительственном на совещании при участии главы государства Владимира Путина с членами федерального кабинета министров. Эксперт пояснил коллегам, что власти предпринимают необходимые меры для стабилизации обстановки.

В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Александр Новак, вице-премьер РФ

Напомним, что еще 30 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил СМИ в ходе брифинга о том, что если будут достигнуты договоренности об импорте топлива по приемлемым ценам в Россию, то это станет еще одним шагом на пути стабилизации отечественного рынка. Однако администрация президента не будет раскрывать, с какими странами осуществляются энергетические контакты по поводу возможного импорта топлива в страну.

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Фото: Правительство России