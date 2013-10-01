Сначала рассматривается возможность для "вакцинных туров" для россиян, проживающих за рубежом.

"Вакцинный туризм" планируют развивать в Петербурге. Планы на данную инициативу подтвердили Piter.tv в городском комитете по туризму 2 мая. Городские власти обсуждают данную идею с федеральным оперативным штабом, а в Минздраве рассказали представителям Смольного, что сейчас главная задача — вакцинация россиян.

Сначала рассматривается возможность для "вакцинных туров" для россиян, проживающих за рубежом. Инициативе для информирования граждан и приглашения в Петербург их для вакцинации от коронавируса способствует Россотрудничество, отметили в комитете.

Следующим этапом, который пока не получил, развитие, может стать вакцинация иностранцев, которые являются членами семей россиян.

Власти Петербурга ожидают в городе в рамках летнего туристического сезона около 5 млн туристов. Об этом поведал вице-губернатор города Максим Соколов.

Фото: Piter.tv