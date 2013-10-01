Власти Петербурга ожидают в городе около 5 млн туристов

Однако поток будут составлять в большинстве граждане России.

Власти Петербурга ожидают в городе в рамках летнего туристического сезона около 5 млн туристов. Об этом журналистам 2 мая поведал вице-губернатор города Максим Соколов. Он отметил, что в 2021 году туристический сезон будет ориентирован на граждан РФ, однако в городе будут рады и иностранным гостям, если у них получится добраться до Северной столицы.

В Смольном ожидают, что в этом году численность российских туристов в городе восстановится до допандемийного уровня. В 2019-м году Северную столицу посетили 10,4 млн гостей из разных стран, среди них 5,5 млн - были российские путешественники.

Соколов напомнил, что Петербург участвует в программе "туристического" кешбэка и входит в топ-3 популярных направлений, что помогает быстрее восстановиться туристической отрасли. В эти дни в городе проводится что речной карнавал, фестиваль ледоколов, вальс буксиров и фестиваль дронов, напомнил вице-губернатор.

Фото: Piter.tv