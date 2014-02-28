Туристический сезон будет ориентирован на россиян, отметил вице-губернатор.

Выстрел с пушки Петропавловской крепости открыл летний туристический сезон в Петербурге. О будущем сезоне журналистам 2 мая рассказал вице-губернатор города Максим Соколов. Он рассказал о том, что в 2021 году туристический сезон будет ориентирован на граждан РФ, однако в городе будут рады и иностранным гостям, если у них получится добраться до Северной столицы.

Соколов напомнил, что Петербург участвует в программе "туристического" кешбэка и входит в топ-3 популярных направлений, что помогает быстрее восстановиться туристической отрасли. В эти дни в городе проводится что речной карнавал, фестиваль ледоколов, вальс буксиров и фестиваль дронов, напомнил вице-губернатор.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил собирать с выезжающих на отдых за границу россиян дополнительную плату.

Фото: Piter.tv